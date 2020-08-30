Eskişehir'de 30 Ağustos kutlaması (2) - Son Dakika

CHP, ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI

Eskişehir'de CHP il yönetimi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Eskişehir Valiliği bahçesinde düzenlenen törene, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in yanı sıra, yaklaşık 300 kişi katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından kalabalık, saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu. Eskişehir CHP İl Sekreteri Esma Altınel, "Cumhuriyetimizin en temel taşının örüldüğü bu kahraman destan ve millet olma duygusunun pekiştiği 30 Ağustos Zaferi, ulusumuzun en kıvanç verici tarihlerinin başında gelir. Milli mücadeleyi kendi ülkesinde, vatansız ve esir kalan milletimiz, Sevr Anlaşması'nı yırtıp çöpe atmıştır. Onun yerine milli sınırlarda, bağımsız Türk Devleti'ni öngören Lozan Antlaşması'nı itilaf ve dünya devletlerine kabul ettirmiştir. Gazi Mustafa Kemal, sadece Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmakla kalmayıp, Türkiye Cumhuriyeti devletiyle yaptığı inkılaplarla ülkemizi çağdaş bir ülke haline getirmiştir" dedi.Törende görev yapan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kalabalık nedeniyle sık sık anonslar yaparak, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması için uyarılarda bulundu.