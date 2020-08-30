Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı - Son Dakika

Eskişehir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98'inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

1922 yılı 30 Ağustos'unda Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan ve Kurtuluş Savaşı'nı zaferle taçlandıran Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 98'inci yıl dönümünü nedeniyle Eskişehir'de kutlama töreni yapıldı. Valilik Meydanında gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj okundu.

Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri adına Hava Pilot Yüzbaşı Burçin Bora günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Bora'nın konuşmasının ardından töreni sona erdi.

Öte yandan, Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle alınan tedbirlerle kısa tutulan programa, Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Metin Nurullah Sazak, Büyükşehir Belediyesi Başkanı, askeri ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı. - ESKİŞEHİR