Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması - Son Dakika

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

ESKİŞEHİR'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıldönümü dolayısıyla Eskişehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında valilik bahçesindeki yer alan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak, CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç ve askeri erkan katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasıyla başlayan törende Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Hava Pilot Yüzbaşı Burçin Bora, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk tarihine altın harflerle yazılan bir bağımsızlık mücadelesi olduğunu söyledi. Zaferin Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturduğunu kaydeden Bora, '30 Ağustos zaferi Türk milletinin tek başına onurlu ve erdemli kimliği ile kazandığı mucizeyi bir zafer olarak tarihteki yerini almıştır. Türk milletinin elde ettiği bu inanılmaz başarı dünyanın esaret altındaki diğer uluslara kendilerinden çok güçlü olan emperyalist devlete karşı nasıl bir mücadele verilmesi gerektiği konusunda cesaret vermiş ve örnek olmuştur. Unutulmaması gerekir ki kazanılan bu zafer aynı zamanda çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Atatürk devrimlerinin müjdecisi ve sarsılmaz temeli olmuştur' dedi.