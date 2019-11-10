Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 30 bin silindirle Atatürk silueti oluşturuldu
Son Dakika Güncel Eskişehir'de 30 bin silindirle Atatürk silueti oluşturuldu

Eskişehir'de 30 bin silindirle Atatürk silueti oluşturuldu

6 saat önce

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye bünyesindeki sporcular, 30 bin silindir kullanarak, 81'inci ölüm yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetini yaptı.

Eskişehir'de 30 bin silindirle Atatürk silueti oluşturuldu, System.String[]

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye bünyesindeki sporcular, 30 bin silindir kullanarak, 81'inci ölüm yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetini yaptı.

? Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde belediye sporcularıyla bir projeye imza attı. Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda 30 bin küçük silindir yere dizilerek Atatürk'ün silueti oluşturuldu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, siluet çalışmasının videosunu sosyal medya hesaplarından 'Biz daima O'nun izindeyiz, O daima bizim kalbimizde' notuyla paylaştı. Video, sosyal medyada 1 milyondan fazla izlendi.


Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:59 Kaynak: DHA
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