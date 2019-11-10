Eskişehir'de 30 bin silindirle Atatürk silueti oluşturuldu

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye bünyesindeki sporcular, 30 bin silindir kullanarak, 81'inci ölüm yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetini yaptı.

? Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde belediye sporcularıyla bir projeye imza attı. Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda 30 bin küçük silindir yere dizilerek Atatürk'ün silueti oluşturuldu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, siluet çalışmasının videosunu sosyal medya hesaplarından 'Biz daima O'nun izindeyiz, O daima bizim kalbimizde' notuyla paylaştı. Video, sosyal medyada 1 milyondan fazla izlendi.