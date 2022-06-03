Eskişehir'de asayiş - Son Dakika
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Eskişehir'de asayiş

03.06.2022 10:50
Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'de polis ekiplerince yakalanan 5 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince yakalanan 5 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

"Kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay, "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 10 ay ve "tutuklu veya hükümlünün kaçması" suçundan 5 ay hapis cezası bulunan E.C, "kasten yaralama" suçundan 10 yıl 10 ay 21 gün hapis cezası bulunan O.K, "hırsızlık" suçundan 17 yıl 10 ay 5 gün hapis cezası bulunan F.A, "çocukları dilencilikle kullanma" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.K. ile "kasten öldürme" suçundan 25 yıl 2 ay 24 gün hapis cezası bulunan Ö.S, düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kumar operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen bir iş yerine operasyon yapıldı.

Operasyonda, kumar oynadıkları öne sürülen 4 kişi için toplam 7 bin 276 liralık ceza tutanağı düzenlendi.

Jandarma ekiplerinden denetim

İl Jandarma Komutanlığı tarafından suç ve suçlularla mücadele kapsamında sorumluluk alanında mahalle yolları, ormanlık alanlar ve kırsal alanları kapsayacak şekilde asayiş denetimi yapıldı.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Timlerince yapılan kimlik sorgulaması ve araç kontrollerinde, 2 ruhsatsız tabanca, 54 tabanca mermisi, 15 gram esrar, 30 litre sahte viski ele geçirildi.

Suç unsurlarını üzerlerinde ve araçlarında bulunduran 4 şüpheli gözaltına alındı.

Trafik Timlerince yapılan uygulamada, alkollü araç kullandığı tespit edilen 3 sürücüye 5 bin 469 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgelerine 6 ay süreyle el konuldu. 3 sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Eskişehir'de asayiş
Eskişehir'de asayiş

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Kaynak: AA

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