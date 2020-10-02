Eskişehir'de 31 Mart seçimleri öncesinde 3 kişinin darbedildiği iddiası - Son Dakika

Eskişehir'de 31 Mart 2019 seçimleri öncesinde broşür dağıtan 3 gencin darbedilmesi ve alıkonulması iddialarıyla ilgili dönemin CHP İl Başkan Yardımcısı ve beraberindekilerin ağır ceza mahkemesinde yargılanacağı bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, 31 Mart seçimleri öncesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde broşür dağıtan 3 gencin darbedildiği iddiaları hatırlatıldı.

Olayla ilgili açılan davanın bugün 1. Asliye Ceza Mahkemesinde duruşmasının görüldüğü aktarılan açıklamada, "Dönemin CHP İl Başkan Yardımcısı görevinde bulunan kişi ile beraberindekilerin, broşür dağıtan 3 genci alıkoydukları ve darbettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada, mahkeme sanıkların 'nitelikli yağma' suçundan ağır ceza mahkemesinde yargılanmalarına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Eskişehir'de, broşür dağıtan 3 kişinin kaçırılarak darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla, aralarında CHP Eskişehir İl Başkan Yardımcısı D.Ç.F'nin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alınmıştı.