Eskişehir'de 33 bin kişilik stadın ortasında dev Türk bayrağı açıldı - Son Dakika

Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında statta dev Türk bayrağı açıldı.

Antrenörler ve gönüllü öğrencilerden oluşan 80 kişilik ekip, 33 bin seyirci kapasiteli yeni Eskişehir Stadı'nda bir araya geldi.

Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirinin seslendirilmesinden sonra saat 19.19'da antrenörler ile öğrencilerin taşıdığı 50 metrekarelik bayrak, sahanın orta noktası üzerinde açılarak İstiklal Marşı okundu.

Etkinliğe, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy ile diğer ilgililer katıldı.