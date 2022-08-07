Eskişehir'de asayiş uygulamasında aranan 16 kişi yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de asayiş uygulamasında aranan 16 kişi yakalandı

07.08.2022 11:28
Eskişehir'de asayiş uygulamasında aranan 16 kişi yakalandı

Eskişehir'de 350 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de 350 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerine bağlı ekipler, kent merkezini Ankara, Bursa, Kütahya ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında denetim yaptı.

Ekipler, İsmet İnönü, Basın Şehitleri ve Sivrihisar caddeleri ile Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerini de denetledi.

Kentin girişlerinde arama noktaları oluşturan ekipler, bazı araçları kontrol etti.

Ekiplerce, 7 bin 649 kişinin genel bilgi taraması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı. Denetlenen 86 iş yerinden 8'ine ilgili kanun gereği idari ceza uygulandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de asayiş uygulamasında aranan 16 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eskişehir'de asayiş uygulamasında aranan 16 kişi yakalandı - Son Dakika
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