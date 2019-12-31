Eskişehir'de 39 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de 39 litre kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Eskişehir'de bulunan bir işletmede sahte içki satıldığı yönündeki ihbar alan polis ekipleri, yaptıkları operasyonla çok sayıda bandrolsüz içki ele geçirdi.

Eskişehir'de 39 litre kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Eskişehir'de bulunan bir işletmede sahte içki satıldığı yönündeki ihbar alan polis ekipleri, yaptıkları operasyonla çok sayıda bandrolsüz içki ele geçirdi.


Eskişehir'in Beylikova ilçesi Köprübaşı Mahallesi İnönü Caddesinde bir işletmede sahte içki satıldığını öğrenen ekipler, buraya bir operasyon düzenledi. Cumhuriyet Savcısı talimatı ile şüpheli şahsın işyeri ile ev eklentilerinde yapılan arama sonucu; 6 adet 5 litrelik etil alkol, 6 adet yarım litrelik pet şişelerde hazırlanmış rakı, 5 adet yarım litrelik pet şişelerde hazırlanmış viski, 5 adet anason tüpü, 2 adet küçük metal şişede anason, 3 adet küçük cam şişede kit, 1 adet küçük cam şişede anason, 1 adet 5 litrelik pet şişe içerisinde az miktarda etilalkol ve 1 adet 10 litrelik pet şişe içerisinde az miktarda etilalkol olmak üzere toplamda 39 Litre Alkol ele geçirildi. Olayın şüphelisi 1 şahıs işlemler sonrası 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:16 Kaynak: İHA
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