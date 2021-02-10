Eskişehir'de 4 araçta 63 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de 4 araçta 63 düzensiz göçmen yakalandı

10.02.2021 08:23

Eskişehir'de, şüphe üzerine durdurulan 4 araç içerisinde 63 düzensiz göçmen yakalanırken, sürücüler hakkında adli tahkikat başlatıldı, idari para cezası da uygulandı.

Eskişehir'de, şüphe üzerine durdurulan 4 araç içerisinde 63 düzensiz göçmen yakalanırken, sürücüler hakkında adli tahkikat başlatıldı, idari para cezası da uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerinin il genelinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Çevreyolu güzergahında şüphe üzerine 4 araç durduruldu. Araçlar içerisinde yakın zamanda Suriye'den sınır illerine yasal olmayan yollarla giriş yaptığı ve batı sınır illerine gitmek istediği belirlenen 63 düzensiz göçmen yakalandı. Dört yabancı uyruklu organizatör araç sürücüsü hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçundan adli tahkikat başlatıldı, düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olaya karışan araç sürücülerine toplamda 33 bin 127 TL idari para cezası uygulandı ve araçlar ise trafikten men edildi.

-İHA-

Eskişehir'de 4 araçta 63 düzensiz göçmen yakalandı
Eskişehir'de 4 araçta 63 düzensiz göçmen yakalandı
Eskişehir'de 4 araçta 63 düzensiz göçmen yakalandı
Eskişehir'de 4 araçta 63 düzensiz göçmen yakalandı

Para Cezası, Türk Lirası, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 4 araçta 63 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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