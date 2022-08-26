Tütün mamulleriyle birlikte binlerce cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tütün mamulleriyle birlikte binlerce cinsel içerikli ürün ele geçirildi

26.08.2022 10:16
Tütün mamulleriyle birlikte binlerce cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Eskişehir'de 4 ayrı adrese yapılan operasyonda çok miktarda makaron, tütün ürünü ve cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, ilgisi olduğu tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Eskişehir'de 4 ayrı adrese yapılan operasyonda çok miktarda makaron, tütün ürünü ve cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, ilgisi olduğu tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamulleri ile yasa dışı cinsel içerikli ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde bulunan 4 adreste yapılan aramada; 120 bin dal boş makaron, 82 bin 640 dal sarılmış sigara, 3 bin 950 adet cinsel içerikli ürün, 84 paket tütün, 38 adet nargile kömürü ve 2 adet elektrikli sigara sarma makinası ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 4 şahıs yakalandı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Geri dönüşüm kamyonunda biri çocuk 2 kişinin tehlikeli yolculuğu Geri dönüşüm kamyonunda biri çocuk 2 kişinin tehlikeli yolculuğu Tarifenin altında tıraşa kuaförlerden 'haksız rekabet' tepkisi Tarifenin altında tıraşa kuaförlerden 'haksız rekabet' tepkisi Hayırsever imam cami önünde yaktığı mangalla mahalleliyi bir araya getirdi Hayırsever imam cami önünde yaktığı mangalla mahalleliyi bir araya getirdi
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tütün mamulleriyle birlikte binlerce cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:48 Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor
10:48 Anlaşma tamam! Galatasaray'da Mauro Icardi transferi için gün sayılıyor
10:42 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'dan 4 tahıl yüklü gemi daha hareket etti
10:40 Özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulunan güzel oyuncu Burcu Biricik'in sesi titredi
10:36 Gülşen'in tutuklanması sonrası Ebubekir Sifil'in sözleri yeniden gündeme geldi: Namaz kılmayanlar öldürülebilir
10:23 Bakan Nureddin Nebati'den ABD'nin gönderdiği mektupla ilgili paylaşım: Endişe yaratması anlamsızdır
10:17 1 dakika bile forma giyemedi! Fenerbahçe, Caulker'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu
10:03 Bakan Mustafa Varank'tan Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterenlere yanıt: Bundan kim, neden rahatsız olur?
10:05 MasterChef'te "hakaret" skandalı! "Gerizekalı" lafını duyan Mehmet Yalçınkaya çıldırdı
10:00 Altın ve gümüşten sonra en çok rağbet ona gösteriliyor! Platin metali, ithalatta rekor seviyeye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 11:09:53. #1.11#
SON DAKİKA: Tütün mamulleriyle birlikte binlerce cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement