Eskişehir'de 4 bin 432 kişiye Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de 4 bin 432 kişiye Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği eğitimi verildi

29.03.2022 14:24
Eskişehir'de 4 bin 432 kişiye Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği eğitimi verildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Uygulaması (KAAN) kapsamında 796 genel kolluk personeli, 103 kurum ya da kuruluş yetkilisi ve güvenlik sorumlusu ile 3 bin 533 özel güvenlik personeline eğitim verildiği bildirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Uygulaması (KAAN) kapsamında 796 genel kolluk personeli, 103 kurum ya da kuruluş yetkilisi ve güvenlik sorumlusu ile 3 bin 533 özel güvenlik personeline eğitim verildiği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'ye özgü bir anlayışla geliştirilerek hayata geçirilen KAAN uygulamasının daha etkin ve verimli kullanılması için Özel Güvenlik Şube Müdürlü tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda 21-25 Mart'ta 4 bin 432 personelin eğitime katıldığı duyuruldu.

Açıklamada, eğitimlerin, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca verildiği ifade edildi.

YORUMLAR
500
Red Bull Paper Wings Türkiye Finali'ne geri sayım başladı Red Bull Paper Wings Türkiye Finali'ne geri sayım başladı Mart ayının soğuk geçmesi elmada don riskini azalttı Mart ayının soğuk geçmesi elmada don riskini azalttı

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 4 bin 432 kişiye Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği eğitimi verildi - Son Dakika


Son Dakika
14:20 Kayseri'de tüyler ürperten iddia: 2 kuyuya 14 kişi atıldı, sesler geliyor!
14:19 Son Dakika: İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilk tur sona erdi
14:06 Destan'da bu akşam neler olacak? Ulu Ece için yolun sonu geldi mi?
14:06 Rus askerler öldüresiye dövülüp ayaklarından kurşunlanmıştı! Ukrayna açıklaması: Görüntülerle ilgili soruşturma başlattık!
14:05 Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Crespo, Galatasaray maçını iple çekiyor! Büyük derbi öncesi iddialı konuştu
14:01 Bayrak değişimi: TÜSİAD'da Kaslowski'nin yerine Orhan Turan geldi
13:56 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi?
13:56 Eski başbakan siyasete dönmek istiyor ama ünlü tarihçi notunu çoktan verdi: Bana göre en kötü siyasetçi Tansu Çiller!
13:50 Zerrin Özer, vasiyetini açıklayıp istemediklerini bir bir anlattı: Ben vefat ettikten sonra adımdan kimse faydalanmasın
13:44 Burak Elmas başkanlığının son günlerinde Florya'daki krize el attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 14:37:17. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 4 bin 432 kişiye Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement