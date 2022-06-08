Eskişehir'de 4 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de 4 DEAŞ şüphelisi yakalandı

08.06.2022 09:34
Eskişehir'de 4 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından kent merkezinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan çalışmada, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehir'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Eskişehir'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Kapkaç şüphelisi polis ekiplerince yakalandı Kapkaç şüphelisi polis ekiplerince yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 4 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:42 İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından isyan etti: Ailemin içine ettiler, hakkımı helal etmiyorum!
09:24 İstanbul'da kan donduran olay! 8.sınıf öğrencisi, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu
09:21 Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması: Acun abiyle görüştüm ama İngiltere 2.Ligi'nin temposunu kaldıramayacağımı söyledim
09:14 Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti İtalya'da hayatlarını birleştirecek: Bizim için anısı var, orayı seviyoruz
09:07 Survivor All Star'a Evrim Keklik adaya veda etti
09:05 Dizisi final yapan Cansu Dere'den tatilde bikinili pozlar
09:02 NATO üyelikleri teröre verdikleri destek sebebiyle ret yemişti! Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya 10 şart
08:49 Güldür Güldür ekibi şimdi de altılı masa liderlerini taklit etti
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine: Evet, dar gelirliler sıkıntıda, bunu inkar edecek değiliz
00:37 Akaryakıta bir zam daha geldi! Motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 09:51:38. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 4 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement