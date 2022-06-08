İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından kent merkezinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan çalışmada, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eskişehir'de 4 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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