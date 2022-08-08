Eskişehir'de hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

08.08.2022 09:53
Eskişehir'de hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Eskişehir'de 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli, tutuklandı.

Eskişehir'de 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli, tutuklandı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleşen motosiklet hırsızlığını olayları üzerine çalışma başlattı.

Olayların gerçekleştiği bölgede araştırma yapan polis, şüpheli B.K'yi tespit etti. Polis düzenlediği operasyonda 4 farklı hırsızlık olayının şüphesi olduğu iddia edilen B.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eskişehir'de hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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