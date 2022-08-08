Edinilen bilgilere göre, farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarını aydınlatılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Ekibin yapmış olduğu uzun süreli saha ve kamera çalışmalarında; Odunpazarı İlçesi'nde park halindeki 2 ayrı motosikletin çalınması, Tepebaşı İlçesi'nde apartman önünden motosiklet çalınması ve Tepebaşı İlçesi'nde bulunan bir konuttan hırsızlık olaylarının şüphelisi Berke K. yakalandı.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.