Eskişehir'de 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
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ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 3'ü muvazzaf astsubay 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:54 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 3'ü muvazzaf astsubay 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında muvazzaf astsubaylar M.K., K.Y., Ö.G. ve açığa alınan F.H.T. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, saklandıkları adresleri tespit edilen 4 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. FETÖ şüphelilerinin soruşturmalarının bulunduğu İzmir'e gönderileceği belirtildi.
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