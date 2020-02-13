Eskişehir'de 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sazova, Çamlıca ve Orhangazi mahallelerinde evden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler Aziz T, Hakan P, Muhammet Ö. ve Bünyamin Ö, kent merkezindeki evlerinde yakalandı.

Şüphelilerden Aziz T'nin "hırsızlık" suçundan 27, Muhammet Ö'nün 10, Hakan P'nin 9, Bünyamin Ö'nün de 5 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:18 Kaynak: AA
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