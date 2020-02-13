Eskişehir'de 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sazova, Çamlıca ve Orhangazi mahallelerinde evden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler Aziz T, Hakan P, Muhammet Ö. ve Bünyamin Ö, kent merkezindeki evlerinde yakalandı.

Şüphelilerden Aziz T'nin "hırsızlık" suçundan 27, Muhammet Ö'nün 10, Hakan P'nin 9, Bünyamin Ö'nün de 5 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.