Eskişehir'de 4 otomobil hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 4 otomobil hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı

20.04.2022 11:56
Eskişehir'de 4 otomobil hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de 4 ayrı otomobil hırsızlık olayının 2 şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de 4 ayrı otomobil hırsızlık olayının 2 şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tepebaşı ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 4 otomobil hırsızlığının zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirledikleri İsmail Y. ile Fırat I'yı saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Otomobil, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 4 otomobil hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de 4 otomobil hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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