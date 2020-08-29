Eskişehir'de 4 saldırının failleri yakalandı; 13 şüpheliden 9'u tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de 4 saldırının failleri yakalandı; 13 şüpheliden 9'u tutuklandı

ESKİŞEHİR'de, 4 ayrı silahlı saldırı olayıyla ilgili yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı, 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ESKİŞEHİR'de, 4 ayrı silahlı saldırı olayıyla ilgili yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı, 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte meydana gelen 4 silahlı saldırıyla ilgili yaptığı çalışmalar sonunda, eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 şüphelinin gözaltına alındığı opreasyonda, 3 tabanca ile bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından 'suç islemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde adam öldürmeye tam teşebbüs, adam yaralamak, halkta korku ve panik yaratmak' suçlarından Polisteki işlemlerinin ardından 'suç islemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde adam öldürmeye tam teşebbüs, adam yaralamak, halkta korku ve panik yaratmak' suçlarından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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