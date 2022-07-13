Sazova Mahallesi'nde arpa ekili bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de 40 dönüm tarım arazisi yangında zarar gördü - Son Dakika

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