Eskişehir'de 40 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince durdurulan araçta 40 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan 160 litre aroma kiti ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente getirilecek sahte içkinin piyasada satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilen araç, polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada 40 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan 160 aroma kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.