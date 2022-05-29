Eskişehir'de 400 polisle asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de 400 polisle asayiş uygulaması yapıldı

29.05.2022 13:46
Eskişehir'de 400 polisle asayiş uygulaması yapıldı

Eskişehir'de 400 polisin katılımıyla kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Eskişehir'de 400 polisin katılımıyla kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerine bağlı ekipler, kent merkezini Ankara, Bursa, Kütahya ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında denetim yaptı.

Ekipler, İsmet İnönü, Basın Şehitleri ve Sivrihisar caddeleri ile Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerini de denetledi.

Kentin girişlerinde arama noktaları oluşturan ekipler, bazı araçları kontrol etti.

82 iş yerinden 15'iyle ilgili, kanunlara riayet edilmediği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutulan 8 bin 254 kişiden haklarında arama kararı bulunan 11'i gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 400 polisle asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de 400 polisle asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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