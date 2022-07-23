Eskişehir'de 402 gram uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 402 gram uyuşturucuyla yakalandı

23.07.2022 10:08
Eskişehir'de 402 gram uyuşturucuyla yakalandı

Eskişehir'de sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon çerçevesinde 1 şüpheli yakalanırken, 402 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'de sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon çerçevesinde 1 şüpheli yakalanırken, 402 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tepebaşı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Sokak satıcılarının yakalanması çerçevesinde yapılan çalışmalarda Ö.D. isimli şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 402 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan Ö.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 402 gram uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 402 gram uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
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