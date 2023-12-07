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Eskişehir'de bir evden 45 ton çöp çıktı - Son Dakika
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Eskişehir'de bir evden 45 ton çöp çıktı

Eskişehir'de kokudan şikayetçi olan komşuların ihbarı üzerine, bir anne ile oğlunun evinde biriktirdiği 45 ton çöp belediye ekipleri tarafından temizlendi.

07.12.2023 - 13:07,  Güncelleme: 15:32
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Eskişehir'de koku şikayeti üzere adrese giden belediye ekipleri, bir anne ile oğlunun evlerinde biriktirdiği 45 ton çöpü kamyonlarla alıp, temizlik yaptı.

Anne ile oğlunun yaşadığı evden 45 ton çöp çıktı

BELEDİYE EKİPLERİNİ ŞAŞKINA ÇEVİREN MANZARA

Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'nde anne ile oğlunun oturduğu evden kokular gelmesi üzerine komşuları, Odunpazarı Belediyesi'ne şikayette bulundu. Belediye ekipleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile polis ekipleri eşliğinde adrese gitti. Anne ile oğlunun evde çöp biriktirdiği belirlendi.

Anne ile oğlunun yaşadığı evden 45 ton çöp çıktı

EVDEN 45 TON ÇÖP ÇIKARILDI

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ev temizlik çalışması yaptı. Çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kağıtlardan oluşan 45 ton çöp, kamyonlara dolduruldu. Belediye yetkilileri, Odunpazarı ilçesinde bu tür çöp evlere müsaade etmeyeceklerini, söz konusu adresleri temizleyeceklerini belirtti.

Anne ile oğlunun yaşadığı evden 45 ton çöp çıktı
Anne ile oğlunun yaşadığı evden 45 ton çöp çıktı
Kaynak: DHA
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Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Çevre, Belediye, 3. Sayfa, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de bir evden 45 ton çöp çıktı - Son Dakika
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