Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 47 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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Eskişehir'de 47 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

23 dakika önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 47 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 1 kişi de yakalandı.

Eskişehir'de 47 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, System.String[]

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 47 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 1 kişi de yakalandı.


Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 20 Eylül tarihinde 1 şahıs yakalandı. Şüpheli şahıstan 47 adet 1 kilogramlık bandrolsüz kaçak nargile tütünü ele geçirildi.


Öte yandan polis ekipleri, yakalanan şüpheli hakkında adli tahkikata başladı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:25 Kaynak: İHA
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