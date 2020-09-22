Eskişehir'de 48 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de 48 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Eskişehir'de bazı ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de 48 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de bazı ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son günlerde 7 adreste yaşanan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Yasin C. olduğunu belirledi.

Ekipler, 41 ev ve iş yerindeki hırsızlıklarla ilgili emniyette suç kaydı bulunan zanlıyı saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan Yasin C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Hırsızlık, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 48 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

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