Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de '5 Dilde Muhteşem Konser' coşkulu geçti
Son Dakika Yaşam Haber

Eskişehir'de '5 Dilde Muhteşem Konser' coşkulu geçti

46 dakika önce

Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından; Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Gurup Over The Rainbow'un verdiği '5 Dilde Muhteşem Konser' coşkulu geçti ve davetlilerin beğenisini topladı.

Eskişehir'de '5 Dilde Muhteşem Konser' coşkulu geçti, System.String[]
Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından; Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Gurup Over The Rainbow'un verdiği '5 Dilde Muhteşem Konser' coşkulu geçti ve davetlilerin beğenisini topladı.

Türkçe, İngilizce, Farsça, Arapça ve Azeri dillerinde şarkıların söylendiği konser, konuklardan büyük beğeni topladı. Ücretsiz halka açık olarak gerçekleştirilen konser, yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Sunuculuğunu Merve Akman'ın yaptığı farklı enstrümanlarla ve 5 farklı dilde icra edilen konser, seyredenlerin beğenisini kazandı ve ayakta alkışlandı.

Konserin açılışında konuşma yapan Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Av. Ahmet Doğanses, "Eskişehir'de sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerle dopdolu bir yıl geçirdik. Bu yılı; tiyatrolar, şiir ve türkü programlarından sonra güzel bir konserle taçlandırdık. Bir milleti bir ve beraber kılan, en önemli unsurlardan biri de kültürdür. Bizler; Eskişehir kültürümüzü, sanatımızı ve bilimsel çalışmalarımızı gelecek kuşaklara aktarmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu yönde; önümüzdeki sene, çalışmalarımıza aralık vermeden hızlı bir şekilde devam edeceğiz' dedi. Konser programının sonunda; Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Av. Ahmet Doğanses tarafından, Grup Over The Rainbow'un solisti sanatçı Sara Ahmadıan'a 'plaket' takdim edildi. Konser, plaket takdiminden sonra sona erdi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:43 Kaynak: İHA
yunus emre, ingilizce, eskişehir, konser, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel oyuncu İrem Sak'ın mayolu fotoğrafına beğeni yağdı! "YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu Düğün günü damada kanlı infaz!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 12:29:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de '5 Dilde Muhteşem Konser' coşkulu geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]