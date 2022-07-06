Eskişehir'de 5 ayrı evden 120 bin lira değerinde eşyaları çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerindeki 5 evden hırsızlığın şüphelisini saklandığı evde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı G.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de 5 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika