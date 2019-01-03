Eskişehir'de 5 Fetö Şüphelisi Yakalandı
10 dakika önce
FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.
FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.
Eskişehir, Antalya, Kütahya ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 5 kişi, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerinin kent merkezinde düzenlediği operasyonlarla gözaltına alındı. Örgüte üyesi olduğu iddia edilen, meslekten ihraç edilen komiser yardımcıları M.K., O.A., M.S., muvazzaf yüzbaşı K.G. ile mühendis H.Ç.'nin işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü illere gönderileceği bildirildi. - Eskişehir
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:18 Kaynak: DHA
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