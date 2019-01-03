Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 5 Fetö Şüphelisi Yakalandı

Eskişehir'de 5 Fetö Şüphelisi Yakalandı

10 dakika önce

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.

Eskişehir'de 5 Fetö Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.

Eskişehir, Antalya, Kütahya ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 5 kişi, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerinin kent merkezinde düzenlediği operasyonlarla gözaltına alındı. Örgüte üyesi olduğu iddia edilen, meslekten ihraç edilen komiser yardımcıları M.K., O.A., M.S., muvazzaf yüzbaşı K.G. ile mühendis H.Ç.'nin  işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü illere gönderileceği bildirildi. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:18 Kaynak: DHA

Antalya, Eskişehir, Güncel
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