Eskişehir'de 5 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

ESKİŞEHİR'de haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarılan 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarılan 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 5 şüphelinin kent merkezinde olduğunu tespit etti. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla 2 muvazzaf, 1 emekli askeri personel ile askeri okuldan ilişiği kesilen 2 şüpheliyi saklandıkları evlerde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü illere gönderileceği belirtildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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