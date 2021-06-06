ESKİŞEHİR'İN 5 MAHALLESİNDE MUHTARLIK SEÇİMİ HEYECANI - Son Dakika

ESKİŞEHİR'in 4 ilçesindeki 5 mahallesinde, kalp krizi, trafik kazası ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden muhtarlar yerine ara seçime gidildi. Sabah saatlerinden itibaren sandığa giden seçmenler yeni muhtarlarını belirlemek için koronavirüs tedbirleriyle oy kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde bugün ara seçimlere gidildi. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Doğankaya mahallesine, Tepebaşı ilçesinde Hisar ve Uludere mahallesine, Çifteler ilçesinde Zaferhamit mahallesinde ile İnönü ilçelerindeki Yukarıkuzfıkdık mahallesinde sandıklar kurulurken, seçmenler yeni muhtarlarını belirlemek için sandık başına gitti. Koronavirüs tedbirleriyle yapılan seçimlerde kimlik tespiti yapılan seçmenler muhtar adaylarının isimlerinin yazılı olduğu oy pusulalarını zarflara koyarak şeffaf sandıklarda oy kullandı.

Uludere Mahallesi'nde hayatını kaybeden muhtar Hasan Hüseyin Akçalı'nın oğlu Selman Akçalı, kurulan tek sandıkta yeni muhtarın seçileceğini ifade ederek, 'Muhtar olan babamı geçen yıl nisan ayında kalp krizinden kaybettik. Şimdi tekrar ara seçim yapılacak. Mahallemizde 5 muhtar adayı var. Bu 5 aday da kendi mahallemizden. Seçmenler kurulan tek sandıkta oy kullanıyor' dedi.

Tepebaşı ilçesindeki Hisar Mahallesi ise muhtar Halil Karataş geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Muhtarlık seçimlerinde5 kişinin aday olduğu Hisar'a 4 sandık kuruldu. Oy kullanan seçmenlerden Emine Aydın (20), muhtarlık konusunda belirsizliğin bu şekilde sona ereceğini belirterek, 'Bence bu seçim iyi oldu. Belirsizlik olmasından daha iyi. Azaların arasından seçilecekti, böylesi daha iyi oldu. Muhtarımız kalp krizinden vefat etti. Çok üzüldük, çok iyi bir insandı. Bizim de komşumuzdu' diye konuştu. Hisar mahallesi seçmenlerinden Hasan Açıkgöz da eski muhtarın vefatına çok üzüldüklerini ifade ederek, 'Eski muhtarımız öldü. Biz de şimdi mahallemize yeni muhtar seçiyoruz. Herkese, mahallemize hayırlı, uğurlu olsun. Önceki muhtarımızı seviyorduk, kazanacak adaya da başarılar diliyoruz. Seçime katılım gayet iyi, pek çok gelen oluyor' dedi.

HAYATINI KAYBEDEN MUHTARLAR

Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Doğankaya Mahallesi'nde Adil Demirkol, geçen yıl kalp krizinden hayatını kaybetti. Bu nedenle yapılan seçimlere 3 kişi aday oldu. İnönü İlçesine bağlı Yukarıkuzfındık Mahallesi'nde Recep Oluşan trafik kazasında, Çifteler ilçesine bağlı Zaferhamit Mahallesi muhtarı Faruk Manay ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tepebaşı ilçesindeki Uludere Mahallesi'nde Hasan Hüseyin Akçalı ve Hisar Mahallesi muhtarı Halil Karataş da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.