Eskişehir'de 5 mahallede seçim heyecanı yaşandı - Son Dakika

Eskişehir'de 5 mahallede seçim heyecanı yaşandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de muhtarları vefat eden 5 mahallede seçim yapılırken pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağında özel izinlerini alan vatandaşlar sandığa gitti.

Eskişehir'de geçtiğimiz yıllarda farklı zamanlarda vefat eden 5 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı. Odunpazarı ilçesine bağlı Doğankaya Mahallesi, İnönü ilçesine Yukarıkuzfındık Mahallesi, Tepebaşı ilçesinden Hisar Mahallesi ve Uludere Mahallesi ve Çifteler ilçesi Zaferhamit Mahallesi'nde halk yeni muhtarını seçmek için sandık başına özel izinleri nedeniyle sokağa çıkma yasağından muaf tutularak gitti. Seçimde muhtar adaylar oy kullanılan salonun önünde heyecanlı bekleyişi gözlendi. Oy kullanacakları alanlarda zaman zaman yoğunluk oluştururken görevliler sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

"Hayırlısı kimse o kazansın"

Eskişehir kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta olan Tepebaşı ilçesine bağlı Uludere mahallesinde yapılan seçimde 317 seçmen sandık başına gitti. Seçimle alakalı konuşan eski muhtar Hasan Hüseyin Akçalı'n oğlu Selman Akçalı, seçimi hak edenin kazanması yönünde temenni de bulundu. Selman Akçalı, "Uludere Mahallesinde Muhtarlık Ara Seçimindeyiz. Muhtarımız geçen sene nisan ayında kalp krizi nedeniyle vefat etti. Şimdi tekrar ara seçim yapılıyor. Mahallemizde 5 adayımız var. Adayların hepsi kendi mahallemizden. Hayırlısı kimeyse o kazansın diyorum. Babam 59 yalında vefat etti" ifadelerine yer verdi.

"Mahallemize hayırlı uğurlu olsun"

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nde yapılan seçimde1264 seçmen yeni muhtarını seçmek için sandık başına gitti. Oy atmak için seçimin olduğu salona gelen ve oy kullanan İsmail İmal, vefat eden muhtarın ardından seçim yapıldığını hatırlattı. Yapılan seçimle ilgili konuşan bir diğer seçmen Hasan Açıkgöz, "Eski muhtarımız vefat etti şimdi yeni muhtar seçiyoruz. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Önceki muhtarımız seviyorduk, adaylara da başarılar diliyorum" diye konuştu.