Eskişehir'de 500 polisin katılımıyla denetim yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de 500 polisin katılımıyla denetim yapıldı

12.06.2022 13:36
Eskişehir'de 500 polisin katılımıyla denetim yapıldı

Eskişehir'de 500 polis personelinin katılımıyla kentte asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Eskişehir'de 500 polis personelinin katılımıyla kentte asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerine bağlı ekipler, kent merkezi ve karayollarında denetim yaptı. 500 polis ve 1 tim çevik kuvvet personellerinin katıldığı denetimlerde 9 bin 56 şahsın GBT sorgusu yapıldı.

Düzenlenen faaliyette; 6 şahsın kasten yaralama, hırsızlık, basit yaralama, hakaret, ailenin korunması gibi çeşitli suçlardan arandığı, 1 şahsın uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan arandığı, ayrıca 1 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası olduğu, 1 şahsın kasten yaralama suçundan arandığı ve 1 yıl 10 ay 15 gün kesilmiş hapis cezası olduğu, 1 şahsın basit yaralama suçundan arandığı ve 2 bin TL kesilmiş para cezası bulunduğu, 1 şahsın 9 farklı suçtan arandığı ve 3 yıl 1 ay kesilmiş hapis cezası olduğu, 1 şahsın basit yaralama suçundan arandığı, ayrıca 3 bin 740 TL para cezası olduğu tespit edildi.

Ayrıca aranması bulunan 12 şahıs da yakalandı. Faaliyette 98 umuma açık yer denetlenirken, 20 işletmeye de cezai işlem uygulandı.

Son olarak denetimlerde 715 araç kontrol edildi. 25 sürücüye toplam 35 bin 848 TL cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 500 polisin katılımıyla denetim yapıldı
Eskişehir'de 500 polisin katılımıyla denetim yapıldı
Eskişehir'de 500 polisin katılımıyla denetim yapıldı

YORUMLAR
500
Eskişehir'de 500 polisle asayiş uygulaması yapıldı Eskişehir'de 500 polisle asayiş uygulaması yapıldı 112'nin tek motosikletli kadın acil tıp teknisyeni 4 yıldır görevinin başında 112'nin tek motosikletli kadın acil tıp teknisyeni 4 yıldır görevinin başında
Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 500 polisin katılımıyla denetim yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 500 polisin katılımıyla denetim yapıldı - Son Dakika
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