Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 52 kilo 700 gram eroin ile yakalanan zanlı adliyede
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Eskişehir'de 52 kilo 700 gram eroin ile yakalanan zanlı adliyede

39 dakika önce

Eskişehir'de, şüphe üzerine durdurulan araçta ele geçirilen 52 kilo 700 gram eroin ile ilgili yakalanan ve gözaltına alınan bir şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de 52 kilo 700 gram eroin ile yakalanan zanlı adliyede, System.String[]
Eskişehir'de, şüphe üzerine durdurulan araçta ele geçirilen 52 kilo 700 gram eroin ile ilgili yakalanan ve gözaltına alınan bir şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) Şube Müdürlükleri tarafından yapılan ortak çalışma neticesinde uyuşturucu madde yüklü olabileceği değerlendirilen bir araca müdahale edildi. Araçta bulunan E.K. (51) ve S.Y. (17) isimli 2 şahıs yakalanırken, alınan karara istinaden yapılan aramada 52 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslara, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında yasal işlem yapıldı. Olayla alakalı haklarında yasal işlem yapılan E.K. adliyeye sevk edildi.

Ayrıca şahısların aracın taban döşeme kısmına sakladıkları eroin maddelerinin narkotik köpeği koku almasın diye üstlerine baharat koydukları öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:40 Kaynak: İHA
Narkotik, Eskişehir, 3. Sayfa
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