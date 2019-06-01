Eskişehir'de 52 kilo 700 gram eroin ile yakalanan zanlı adliyede
39 dakika önce
Eskişehir'de, şüphe üzerine durdurulan araçta ele geçirilen 52 kilo 700 gram eroin ile ilgili yakalanan ve gözaltına alınan bir şüpheli adliyeye sevk edildi.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:40 Kaynak: İHA
'de, şüphe üzerine durdurulan araçta ele geçirilen 52 kilo 700 gram eroin ile ilgili yakalanan ve gözaltına alınan bir şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) Şube Müdürlükleri tarafından yapılan ortak çalışma neticesinde uyuşturucu madde yüklü olabileceği değerlendirilen bir araca müdahale edildi. Araçta bulunan E.K. (51) ve S.Y. (17) isimli 2 şahıs yakalanırken, alınan karara istinaden yapılan aramada 52 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslara, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında yasal işlem yapıldı. Olayla alakalı haklarında yasal işlem yapılan E.K. adliyeye sevk edildi.
Ayrıca şahısların aracın taban döşeme kısmına sakladıkları eroin maddelerinin narkotik köpeği koku almasın diye üstlerine baharat koydukları öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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