Eskişehir'de 53 Bin 600 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
5 saat önce
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 482 bin Türk Lirası olan 53 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 482 bin Türk Lirası olan 53 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri bir çekici ve dorsesinde arama yaptı. Aramada, aracın dorse kısmında çeşitli markalara ait toplam 53 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara tespit edildi. Kaçakçılıkla Mücadele
Kanununa muhalefetten araçtaki sigaralara el konulurken, alayla ilgili yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:07 Kaynak: İHA
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