Eskişehir'de 53 Bin 600 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
4 saat önce
Eskişehir'de 53 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildiESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, yol kontrolü sırasında arama yaptıkları TIR'ın dorsesindeki gizli bölmede 53 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Eskişehir
'de 53 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi
ESKİŞEHİR,(DHA
)- ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, yol kontrolü sırasında arama yaptıkları TIR'ın dorsesindeki gizli bölmede 53 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yol kontrolü sırasında sürücüsünün adı ve plakası açıklanmayan bir TIR'ı durdurdu. TIR'daki aramada, dorseye yapılan gizli bölmede 53 bin 600 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan TIR şoförü KOM Şubesi'ne götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:22 Kaynak: DHA
İstanbul Yara Sandı Ama...
Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı
Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi
ABD Başkanı Trump, Suriye'den Çekilme Kararını Değerlendirdi: Türkiye, DEAŞ'la Başa Çıkabilir