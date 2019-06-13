Eskişehir'de 545 kök Hint keneviri ele geçirildi
1 saat önce
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 545 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:30 Kaynak: İHA
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 545 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Hint keneviri ektiği iddia edilen M.Y. (34) yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda 545 kök Hint keneviri ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahsın işlemleri sürüyor. - ESKİŞEHİR
Yüzüne kezzap dökülen Berfin'in ameliyat süreci başladı
Arkadaşından emanet aldığı otomobilin içerisinde piknik tüpü açıp intihar etti
Yeğenini, 4 aylık bebeğinin önünde öldüren cani amcaya müebbet verildi
Derenin yatağı değiştirilince balıkları kurtarmak köylüye düştü