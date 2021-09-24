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ESKİŞEHİR - Kumar oynatılan dernek binasındaki 55 kişiye para cezası - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Kumar oynatılan dernek binasındaki 55 kişiye para cezası

24.09.2021 11:20

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 55 kişiye idari para cezası verildi.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 55 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle İstiklal Mahallesi'ndeki bir dernek binasına baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 55 kişiye 73 bin 480 lira ceza uygulandı.

Mühürlenerek kapatılan derneğin sorumlusu hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

ESKİŞEHİR - Kumar oynatılan dernek binasındaki 55 kişiye para cezası
ESKİŞEHİR - Kumar oynatılan dernek binasındaki 55 kişiye para cezası
ESKİŞEHİR - Kumar oynatılan dernek binasındaki 55 kişiye para cezası
ESKİŞEHİR - Kumar oynatılan dernek binasındaki 55 kişiye para cezası
ESKİŞEHİR - Kumar oynatılan dernek binasındaki 55 kişiye para cezası

İstiklal Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Odunpazarı, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Kumar oynatılan dernek binasındaki 55 kişiye para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESKİŞEHİR - Kumar oynatılan dernek binasındaki 55 kişiye para cezası - Son Dakika
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