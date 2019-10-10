Eskişehir'de 57 ayrı suçtan kaydı olan şüpheli yakalandı

Eskişehir'de 57 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri durumunda şüphelendiği kişinin kimlik bilgileri üzerinde araştırma yaptı. Araştırma sonunda Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kasten öldürme suçundan arandığı tespit edilen O.D, gözaltına alındı.

Şüphelinin, yağma, dolandırıcılık, kasten yaralama, hırsızlık, hakaret, silahla tehdit ve uyuşturucu kullanmak gibi çeşitli suçlardan toplamda 57 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.