Eskişehir'de 590 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Eskişehir'de 590 bin boş makaron ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramalarda 590 bin bandrolsüz boş makaron, 2 bin dal sarılmış sigara ile 30 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.
Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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