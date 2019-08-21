Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 6 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Eskişehir'de 6 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

40 dakika önce

Eskişehir'de 3'ü tır 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de 6 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, System.String[]

Eskişehir'de 3'ü tır 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Eskişehir- Ankara kara yolunun Hava Müzesi mevkisinde, Ayşe Gülbahar Yetmez idaresindeki 06 AB 243 plakalı otomobil ile Metehan Özdemir'in kullandığı 26 YD 079 plakalı kamyon ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 26 UN 099 plakalı otomobil çarpıştı.

Mehmet Çoğultuğ yönetimindeki 47 PL 167 plakalı, Muharrem Çoğultuğ'un kullandığı 21 LB 432 plakalı, Hüseyin Gültekin idaresindeki 14 EB 286 plakalı tırlar da kazaya karıştı.

Araçlarında sıkışarak yaralanan tır sürücüleri Mehmet Çoğultuğ ve amcasının oğlu Muharrem Çoğultuğ, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Eskişehir, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tır şoförünün Falcao sevgisi
Erdoğan ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi: Tabutu birlikte taşıdılar Ankara Halk Ekmek Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etti ATM'lerde kafa karıştıran sahte paralar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 17:36:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 6 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]