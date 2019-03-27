Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 6 Eski Polise Fetö'den 6 Yıl 3'er Ay Hapis

Eskişehir'de 6 Eski Polise Fetö'den 6 Yıl 3'er Ay Hapis

26 dakika önce

ESKİŞEHİR'de haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dava açılan meslekten ihraç edilmiş 10 polis memurundan 6'sına mahkemece 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Eskişehir'de 6 Eski Polise Fetö'den 6 Yıl 3'er Ay Hapis, System.String[]
ESKİŞEHİR'de haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dava açılan meslekten ihraç edilmiş 10 polis memurundan 6'sına mahkemece 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Eskişehir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü emniyet yapılanması soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan 10 eski polis sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, KHK ile görevlerinden ihraç edilen eski polis memurları ile avukatları katıldı. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

4. Ağır Ceza Mahkeme heyeti, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan sanıklar Mehmet Suat Bereket, Metin Bülbül, Mustafa Öztürk, Sinan Dinar, Yunus Yılmaz ve Yüksel Alp'i 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar ise mahkeme tarafından beraat ettirildi. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:36 Kaynak: DHA

Eskişehir, Güncel
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