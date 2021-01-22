Eskişehir'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, hırsızlık olayları üzerine Sivrihisar, Seyitgazi, Çifteler, Beylikova ve Han ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı ziynet eşyaları ve malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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