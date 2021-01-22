Eskişehir'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı ziynet eşyaları ve malzemeler sahiplerine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi , hırsızlık olayları üzerine Sivrihisar , Seyitgazi , Çifteler , Beylikova ve Han ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Eskişehir 'de evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

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