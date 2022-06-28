Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan O.G. ve C.G. isimli şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Diğer 4 şahsa ise Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eskişehir'de 6 şahıs uyuşturucu ticareti ve bulundurma suçlarından gözaltına alındı - Son Dakika

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