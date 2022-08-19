Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 6 kişiye para cezası, 3 kişiye gözaltı - Son Dakika
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Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 6 kişiye para cezası, 3 kişiye gözaltı

19.08.2022 13:56
Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 6 kişiye para cezası, 3 kişiye gözaltı

Eskişehir'de 6 şahsa fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 7 bin 404 TL idari para cezası ve 3 şüpheli ise fuhuşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini suçundan gözaltına alındı.

Eskişehir'de 6 şahsa fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 7 bin 404 TL idari para cezası ve 3 şüpheli ise fuhuşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini suçundan gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi yakalandı. Tepebaşı ilçesinde bir adreste fuhuş yaptıkları tespit edilen S.S., O.T., İ.A., U.K., M.T. ve D.F. isimli şahıslara toplamda 7 bin 404 TL idari para cezası uygulandı.

Fuhuşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini suçundan gözaltına alınan G.A., T.Y. ve S.P. isimli şüpheliler ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 6 kişiye para cezası, 3 kişiye gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 6 kişiye para cezası, 3 kişiye gözaltı - Son Dakika
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