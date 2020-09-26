Eskişehir'de 65-200 milyon yıllık Ammonit fosilleri keşfedildi - Son Dakika

Eskişehir'de 65-200 milyon yıllık Ammonit fosilleri keşfedildi

Dinazorlarla aynı zamanda yok olan Ammonitlere ait fosiller bulundu

ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Ocakoğlu;

"Fosilin 65-200 milyon yıl arasında sığ bir denizde çökeldiğini söyleyebilirim"

"Birkaç yüz metre su derinliğinde yaşamış, denizin tabanına inmiş ve orada çamurların içinde birikmiş bir fosil"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinin bin 500 metre rakımlı bir bölgesinde 65-200 milyon yıl önce yaşayan Ammonit isimli deniz canlısına ait birçok fosil keşfedildi.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı Beyyayla Mahallesinde 65,5 milyon yıl önce nesli tükenen Ammonit fosilleri bulundu. Milli Sporcu Gökay Konuk, bisiklet antrenmanı yaparken soluklanmak için durduğu kayalık bölgede ilk başta salyangoz sandığı Ammonit kalıntılarına rastladı. Ardından kısa bir araştırma yapan Konuk, denk geldiği organizmanın milyonlarca yıl önce yaşayan Ammonit isimli deniz canlısına ait olduğunu öğrendi.

"İlk gördüğümüzde çok şaşırdık"

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Konuk, Ammonit fosillerinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Konuk, "İlk gördüğümüzde çok şaşırdık, salyangoza benziyordu. Biraz araştırma yaptık ve Türkiye'nin yüz yıllar önce sular altında olduğunu öğrendik. Fosilin günümüze kadar gelmesi şaşırtıcı bir şey, günümüze kadar bozulmadan gelmiş. Bunlar Eskişehir'in turizmine katkı sağlayacak güzellikler. O bölgelerde rotalar çizilip turist kafileleri götürülürse ilgi çekebilir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Fosilin 65-200 milyon yıl arasında sığ bir denizde çökeldiğini söyleyebilirim"

Ammonit fosili hakkında bilgiler veren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Ocakoğlu, fosilin 65-200 milyon yıl öncesine ait olduğunu aktardı. Prof. Dr. Ocakoğlu, "Bu fosilin 65 milyon yıl ile 200 milyon yıl arasındaki bir zaman diliminde genellikle sığ bir denizde çökeldiğini söyleyebilirim. Görünüş itibariyle tıpkı bir boynuz gibi sarımlı bir yapıya sahip. Fosilin adı da Mısır'daki bir tanrı adından geliyor. Bu Ammonitlerin dünyanın başka yerlerinde neredeyse 2 metre çapa sahip örnekleri var. Dolayısıyla bunlar son derece görkemli örnekler. Bu birkaç yüz metre su derinliğinde yaşamış, denizin tabanına inmiş ve orada çamurların içinde birikmiş bir fosil. Başka birtakım türleri son derece değerli olabilir, ender bulunabilir. Bu nedenle bu fosillerin korunması son derece önemli" şeklinde konuştu.

"Ammonit nedir?"

Ammonit, soyu tükenmiş deniz yumuşakçalarından oluşan, kafadan bacaklılar sınıfına bağlı bir alt sınıf olarak biliniyor. Bu yumuşakçalar ilk olarak Devoniyen döneminde ortaya çıkarken, yaşayan son türü ise dinazorlar gibi birçok canlıyla birlikte Kretase-Tersiyer yok oluşuyla beraber yok olmuş.