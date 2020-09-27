Eskişehir'de 65-200 milyon yıllık Ammonit fosilleri keşfedildi - Son Dakika

Eskişehir'de 65-200 milyon yıllık Ammonit fosilleri keşfedildi

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinin bin 500 metre rakımlı bir bölgesinde 65-200 milyon yıl önce yaşayan Ammonit isimli deniz canlısına ait birçok fosil keşfedildi.

Eskişehir'de 65-200 milyon yıllık Ammonit fosilleri keşfedildi, System.String[]

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinin bin 500 metre rakımlı bir bölgesinde 65-200 milyon yıl önce yaşayan Ammonit isimli deniz canlısına ait birçok fosil keşfedildi.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı Beyyayla Mahallesinde 65,5 milyon yıl önce nesli tükenen Ammonit fosilleri bulundu. Milli Sporcu Gökay Konuk, bisiklet antrenmanı yaparken soluklanmak için durduğu kayalık bölgede ilk başta salyangoz sandığı Ammonit kalıntılarına rastladı. Ardından kısa bir araştırma yapan Konuk, denk geldiği organizmanın milyonlarca yıl önce yaşayan Ammonit isimli deniz canlısına ait olduğunu öğrendi.

"İlk gördüğümüzde çok şaşırdık"

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Konuk, Ammonit fosillerinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Konuk, "İlk gördüğümüzde çok şaşırdık, salyangoza benziyordu. Biraz araştırma yaptık ve Türkiye'nin yüz yıllar önce sular altında olduğunu öğrendik. Fosilin günümüze kadar gelmesi şaşırtıcı bir şey, günümüze kadar bozulmadan gelmiş. Bunlar Eskişehir'in turizmine katkı sağlayacak güzellikler. O bölgelerde rotalar çizilip turist kafileleri götürülürse ilgi çekebilir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Fosilin 65-200 milyon yıl arasında sığ bir denizde çökeldiğini söyleyebilirim"

Ammonit fosili hakkında bilgiler veren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Ocakoğlu, fosilin 65-200 milyon yıl öncesine ait olduğunu aktardı. Prof. Dr. Ocakoğlu, "Bu fosilin 65 milyon yıl ile 200 milyon yıl arasındaki bir zaman diliminde genellikle sığ bir denizde çökeldiğini söyleyebilirim. Görünüş itibariyle tıpkı bir boynuz gibi sarımlı bir yapıya sahip. Fosilin adı da Mısır'daki bir tanrı adından geliyor. Bu Ammonitlerin dünyanın başka yerlerinde neredeyse 2 metre çapa sahip örnekleri var. Dolayısıyla bunlar son derece görkemli örnekler. Bu birkaç yüz metre su derinliğinde yaşamış, denizin tabanına inmiş ve orada çamurların içinde birikmiş bir fosil. Başka birtakım türleri son derece değerli olabilir, ender bulunabilir. Bu nedenle bu fosillerin korunması son derece önemli" şeklinde konuştu.

"Ammonit nedir?"

Ammonit, soyu tükenmiş deniz yumuşakçalarından oluşan, kafadan bacaklılar sınıfına bağlı bir alt sınıf olarak biliniyor. Bu yumuşakçalar ilk olarak Devoniyen döneminde ortaya çıkarken, yaşayan son türü ise dinazorlar gibi birçok canlıyla birlikte Kretase-Tersiyer yok oluşuyla beraber yok olmuş. - ESKİŞEHİR

Sarıcakaya, Eskişehir, araştırma, Fosil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 65-200 milyon yıllık Ammonit fosilleri keşfedildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili merak edilen emniyet ifadesini canlı yayında anlattı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, uğruna makam aracını sattığı öğrencileri bu yıl da unutmadı MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti Ailevi sorunları olan emekli astsubay, kılıçla intihar girişiminde bulundu Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu
Gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan Muhammed, yaşadığı dehşet anlarını anlattı Gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan Muhammed, yaşadığı dehşet anlarını anlattı         
23:58
Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu         
22:44
15 yaşındaki çocuğu okuldaki kale direğine bağlayıp kulağını kestiler 15 yaşındaki çocuğu okuldaki kale direğine bağlayıp kulağını kestiler         
21:11
Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler         
19:08
Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu         
17:22
Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti         
16:06
Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi         
14:10
Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı         
12:46
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
Türkiye'de 5 kez rastlanan 'İnsan yüzlü örümcek'in 6'ncısı Muğla'da görüldü Türkiye'de 5 kez rastlanan 'İnsan yüzlü örümcek'in 6'ncısı Muğla'da görüldü         
11:15
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler         
09:51
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti         
07:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 02:25:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de 65-200 milyon yıllık Ammonit fosilleri keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei