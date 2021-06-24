Eskişehir'de 65 yaş üstü vatandaşlar için Aktif Yaşlanma Hareket Atölyesi - Son Dakika

Eğitmen Filiz Sızanlı'nın katılımı ile gerçekleştirilecek atölyede hareket ile bedensel farkındalık çalışması yapılacak. Aktif Yaşlanma Hareket Atölyesi 15.00-16.00 saatleri arasında ESMEK Emek Eğitim Merkezi'nde 17.00-18.00 saatleri arasında da ESMEK merkez binasında gerçekleştirilecek. 65 yaş üstü vatandaşlar, ESMEK merkez için 0222 220 76 99, Emek Eğitim Merkezi için 0222 250 92 94 numaralı telefonlardan kayıt olabiliyor ve bilgi edinebiliyorlar.

Atölye çalışmasını yapacak olan Filiz Sızanlı, "Hareket yaşlılık döneminde yeni sosyal bir paylaşım ve çevre edinmek için keyifli bir birliktelik sağlar. Toplulukla yapılacak etkinliklerde fiziksel temas yaşlıların özgüvenini artırır. Öte yandan hareket alternatif tedaviler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Kas, iskelet ve sinir sistemine doğrudan etki ederek iyileşme sağlayan dans terapisi; osteoporoz, demans, depresyon ve öfke kontrol süreçlerinde de olumlu etkiler yaratmaktadır. Bedenimiz için yaşlılık farklı ve zor bir dönemdir. Zira bu dönemde daha çok kronik ağrılar ortaya çıkar, fiziksel güç ve hareket olanağı azalır, metabolizma yavaşlar ve sakatlanmalar artar. Gerçekleştirilecek bu çalışma ile yaşlı bireylerin toplumla ve birbirleri ile bağlarını sürdürmeleri, sosyalleşmeleri, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarının artırılmasını, fiziksel ve zihinsel yönden daha iyi hissetmelerini amaçladık" ifadelerinde bulunarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Aktif Yaşlanma Hareket Atölyesi'ne 65 yaş üstü tüm Eskişehirlileri davet etti.