Eskişehir'de 65 yaş üstü vatandaşlar için önemli bilgilendirme - Son Dakika

Eskişehir'de 65 yaş üstü vatandaşlar için önemli bilgilendirme

07.11.2020 18:29
Eskişehir'de 65 yaş üstü vatandaşlar için önemli bilgilendirme, System.String[]

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla korona virüsle mücadele kapsamında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar saat 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla korona virüsle mücadele kapsamında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar saat 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

Covid-19 salgınının oluşturduğu risk ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için yeni bir karar aldı. Kurulun daha önceki kararında 65 yaş ve üstü vatandaşlar saat 10.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyordu. Yeni alınan kararla birlikte 65 yaş ve üzeri artık saat 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler.

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun toplantısında aldığı diğer kararlar şöyle:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 09.06.2020 tarihli ve 57 no'lu kararının 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00 - 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilmelerine ilişkin 3. maddesinin iptaline, İlimizde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00 - 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde ikametlerinden dışarı çıkmalarının yasaklanmasına, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan; kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin muaf tutulmasına, kamu kurum ve kuruluş çalışanlarının arasında pozitif vakaya rastlanması durumunda diğer tüm çalışanlara tarama testi yapılmasının filyasyon ekiplerince gerek görüldüğü durumlarda yardımcı olunmasına, yukarıda alınan kararlara uymayanlara; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." - ESKİŞEHİR

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 65 yaş üstü vatandaşlar için önemli bilgilendirme - Son Dakika


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